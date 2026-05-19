Венс заявив про «значний прогрес» у переговорах з Іраном

США та Іран досягли суттєвих зрушень під час перемовин, і жодна зі сторін не бажає відновлення військових дій.

Про це на брифінгу в Білому домі повідомив віцепрезидент США Джей Ді Венс, передає Reuters.

Венс зазначив, що після розмови з Дональдом Трампом головною умовою Вашингтона залишається повна заборона для Тегерана на створення ядерної зброї. Якщо Іран отримає такі технології, це спровокує ланцюгову реакцію: спочатку власне озброєння захочуть мати країни Перської затоки, а згодом — і в усьому світі. США прагнуть обмежити кількість ядерних держав, тому не дозволять Ірану переступити цю межу.

Зараз американська сторона намагається узгодити з Тегераном механізм, який гарантуватиме, що країна не зможе відновити свій ядерний потенціал у майбутньому. Саме це є ключовою метою нинішніх переговорів.

Водночас Білий дім перебуває під тиском через необхідність якнайшвидше відкрити Ормузьку протоку, яка є критично важливою для світових постачань нафти та інших товарів. Раніше Трамп заявляв, що сторони близькі до компромісу, але водночас погрожував поновити військові удари по Ірану, якщо угоду так і не підпишуть.

На запитання журналістів про те, чи може Росія забрати собі збагачений іранський уран, Венс відповів, що американський уряд наразі не має таких планів, і сам Іран цього питання не порушував.