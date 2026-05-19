Венс заявив про «значний прогрес» у переговорах з Іраном

США та Іран досягли суттєвих зрушень під час перемовин, і жодна зі сторін не бажає відновлення військових дій.
Про це на брифінгу в Білому домі повідомив віцепрезидент США Джей Ді Венс, передає Reuters.
Венс зазначив, що після розмови з Дональдом Трампом головною умовою Вашингтона залишається повна заборона для Тегерана на створення ядерної зброї. Якщо Іран отримає такі технології, це спровокує ланцюгову реакцію: спочатку власне озброєння захочуть мати країни Перської затоки, а згодом — і в усьому світі. США прагнуть обмежити кількість ядерних держав, тому не дозволять Ірану переступити цю межу.
Зараз американська сторона намагається узгодити з Тегераном механізм, який гарантуватиме, що країна не зможе відновити свій ядерний потенціал у майбутньому. Саме це є ключовою метою нинішніх переговорів.
Водночас Білий дім перебуває під тиском через необхідність якнайшвидше відкрити Ормузьку протоку, яка є критично важливою для світових постачань нафти та інших товарів. Раніше Трамп заявляв, що сторони близькі до компромісу, але водночас погрожував поновити військові удари по Ірану, якщо угоду так і не підпишуть.
На запитання журналістів про те, чи може Росія забрати собі збагачений іранський уран, Венс відповів, що американський уряд наразі не має таких планів, і сам Іран цього питання не порушував.
- Раніше повідомлялось, що США й Ізраїль ведуть активну підготовку до можливого відновлення ударів по Ірану вже цього тижня. За інформацією NYT, нинішня підготовка є найбільш масштабною з моменту припинення вогню минулого місяця.
- Напередодні Дональд Трамп заявив, що США не завдаватимуть запланованого удару по Ірану, який планувався вже 19 травня, оскільки тривають інтенсивні дипломатичні переговори за участю ключових лідерів країн Близького Сходу.
- 19 травня міністерство фінансів США розширило санкційний список проти понад 50 організацій, серед яких нафтогазові танкери та іранський пункт обміну валюти.
- Тим часом військова операція США та Ізраїлю проти Ірану призвела до збитків для підприємств на загальну суму близько 25 мільярдів доларів - і втрати тільки збільшуються з кожним днем протистояння.