Росія знову бреше: Латвія спростувала заяву СЗР про надання повітряного простору для ударів України

Міністерка закордонних справ Браже повідомила, що росіянам уже кілька разів пояснювали, що доступу ніхто не надавав.

Російська служба зовнішньої розвідки заявила про "підготовку" Україною ударів по Росії з латвійської території. Відповідне повідомлення пресбюро СЗР поширило 19 травня.

Російську брехню вже спростували в міністерстві закордонних справ Латвії. Міністерка Байба Браже повідомила в X, що Латвія не надає повітряний простір для атак по Росії.

"Це пояснювали декілька разів російським представникам", – сказала вона.

Браже додала, що Росія знову бреше, і цього разу використовує для поширення дезінформації СЗР.

❗️Russia lies again❗️This time it is SVR or the External Intelligence Service running a disinformation campaign against Latvia.



✅FACT: Latvia does NOT provide airspace for attacks on Russia. That has been explained several times to Russian representatives. pic.twitter.com/0NqrwQGzIB — Baiba Braže (@Braze_Baiba) May 19, 2026