Росія знову бреше: Латвія спростувала заяву СЗР про надання повітряного простору для ударів України

Міністерка закордонних справ Браже повідомила, що росіянам уже кілька разів пояснювали, що доступу ніхто не надавав. 

Байба Браже, міністерка закордонних справ Латвії
Фото: Baiba Braže

Російська служба зовнішньої розвідки заявила про "підготовку" Україною ударів по Росії з латвійської території. Відповідне повідомлення пресбюро СЗР поширило 19 травня.

Російську брехню вже спростували в міністерстві закордонних справ Латвії. Міністерка Байба Браже повідомила в X, що Латвія не надає повітряний простір для атак по Росії.

"Це пояснювали декілька разів російським представникам", – сказала вона. 

Браже додала, що Росія знову бреше, і цього разу використовує для поширення дезінформації СЗР. 

  • Сьогодні вдень у Латвії оголошували повітряну тривогу через дрони, а в Естонії винищувач НАТО збив один безпілотник. Це відбулося під час атаки на російські регіони. 
