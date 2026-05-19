США ввели санкції проти 50 компаній та танкерів в Ірані, ОАЕ й Китаї

Міністерство фінансів США розширило санкційний список проти понад 50 організацій, серед яких нафтогазові танкери та іранський пункт обміну валюти, пише Bloomberg.

Таким чином Вашингтон продовжує тиснути на Тегеран, аби змусити його укласти угоду й розблокувати Ормузьку протоку.

Під обмеження потрапила компанія Amin Exchange та пов'язана з нею мережа фірм, які допомагали підсанкційним іранцям проводити іноземні транзакції на сотні мільйонів доларів. Частина цих підприємств працює в Китаї, Гонконгу та Об'єднаних Арабських Еміратах.

Крім того, Мінфін США заблокував 19 суден із так званого «тіньового флоту», який перевозить іранську нафту.

Міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що Штати системно ліквідовують тіньову банківську систему й іранський Тегерана в межах кампанії «Економічна лють». Він закликав міжнародні фінансові установи уважно стежити за тим, як іранський режим маніпулює світовою фінансовою системою.

Адміністрація Трампа посилює санкції, щоб змусити Іран сісти за стіл переговорів. Також Бессент закликав союзників США підтримати ці обмеження проти Ірану.