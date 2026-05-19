США ввели санкції проти 50 компаній та танкерів в Ірані, ОАЕ й Китаї

Мінфін США також заблокував 19 суден із так званого «тіньового флоту», який перевозить іранську нафту.

міністр фінансів США Скотт Бессент
Фото: EPA/UPG

Міністерство фінансів США розширило санкційний список проти понад 50 організацій, серед яких нафтогазові танкери та іранський пункт обміну валюти, пише Bloomberg.

Таким чином Вашингтон продовжує тиснути на Тегеран, аби змусити його укласти угоду й розблокувати Ормузьку протоку.

Під обмеження потрапила компанія Amin Exchange та пов'язана з нею мережа фірм, які допомагали підсанкційним іранцям проводити іноземні транзакції на сотні мільйонів доларів. Частина цих підприємств працює в Китаї, Гонконгу та Об'єднаних Арабських Еміратах. 

Крім того, Мінфін США заблокував 19 суден із так званого «тіньового флоту», який перевозить іранську нафту.

Міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що Штати системно ліквідовують тіньову банківську систему й іранський Тегерана в межах кампанії «Економічна лють». Він закликав міжнародні фінансові установи уважно стежити за тим, як іранський режим маніпулює світовою фінансовою системою.

Адміністрація Трампа посилює санкції, щоб змусити Іран сісти за стіл переговорів. Також Бессент закликав союзників США підтримати ці обмеження проти Ірану.

  • Раніше повідомлялось, що Штати й Ізраїль ведуть активну підготовку до можливого відновлення ударів по Ірану вже цього тижня. За інформацією NYT, нинішня підготовка є найбільш масштабною з моменту припинення вогню минулого місяця.
  • Напередодні Дональд Трамп заявив, що США не завдаватимуть запланованого удару по Ірану, який планувався вже 19 травня, оскільки тривають інтенсивні дипломатичні переговори за участю ключових лідерів країн Близького Сходу.
