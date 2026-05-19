ЄС наближається до затвердження торговельної угоди зі США

У ЄС намагаються знайти внутрішній компроміс, аби затвердити торгову угоду зі США. Час для ухвалення рішення спливає, адже Дональд Трамп погрожує підвищити мита на європейські автомобілі, пише Politico.
Представники Європарламенту, Ради ЄС та Єврокомісії зустрічаються у Страсбурзі, щоб узгодити деталі договору зі Штатами. Головна суперечка виникла через те, наскільки сильно потрібно захистити угоду від непередбачуваних дій Трампа. Парламентарі хочуть пов’язати скасування європейських мит на американські товари із зобов'язанням Вашингтона обмежити мита на більшість експорту з ЄС на рівні 15%.
Коаліція кількох груп депутатів Європарламенту вже кілька разів відкладала затвердження угоди. Вони вимагають максимальних запобіжників, тоді як Єврокомісія та уряди країн ЄС (на чолі з Берліном) прагнуть схвалити документ швидко і з мінімальними умовами, аби не спровокувати президента США Трампа на санкції у відповідь.
Трамп уже заявив, що запровадить 25% мита на європейські авто, якщо ЄС не ухвалить компромісне законодавство до 4 липня. Крім того, у липні закінчується дія тимчасового 10% глобального мита США, і в Брюсселі побоюються нової ескалації з боку Білого дому.
Європарламент наполягає на кількох умовах:
- відтермінування чинності угоди, доки США не знизять мита на європейську сталь та алюміній з 50% до 15%;
- внесення пункту про завершення дії угоди у березні 2028 року — за 10 місяців до закінчення президентського терміну Трампа.
Натомість Єврокомісія запропонувала компромісний варіант: ЄС зможе самостійно призупинити свої тарифні пільги для США, якщо Вашингтон не знизить мита на європейський метал до кінця цього року.
Якщо сторони не досягнуть компромісу, Європарламент може провалити голосування за угоду, яке запланували на середину червня. Наразі європейські посадовці намагаються уникнути такого сценарію та зберегти стабільність у торговельних відносинах із США, які оцінюють у 1,7 трильйона євро.
- Як відомо, у липні 2025 року США та ЄС уклали торговельну угоду. Імпортне мито США для ЄС мало становити 15% (як і мито ЄС для США).
- Причиною жорсткої позиції Вашингтона став значний дефіцит торгівлі товарами з ЄС, який у 2024 році склав понад 235 мільярдів доларів. Американська адміністрація намагалася вирівняти цей баланс за допомогою тарифів, тоді як Брюссель наполягав на збереженні правил вільної торгівлі.
- У січні цього року Європейський парламент офіційно призупинив роботу над ратифікацією торгової угоди. Хоча голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн називала її «сильною угодою», що забезпечує стабільність бізнесу, депутати Європарламенту заявили, що «бізнес як завжди» більше неможливий.
- Приводом для демаршу Брюсселя стали заяви Трампа щодо Гренландії та запровадження нових мит.
- Цього місяця Трамп заявив, що дасть ЄС час до 4 липня для ратифікації торговельної угоди зі США.