ЄС наближається до затвердження торговельної угоди зі США

У ЄС намагаються знайти внутрішній компроміс, аби затвердити торгову угоду зі США. Час для ухвалення рішення спливає, адже Дональд Трамп погрожує підвищити мита на європейські автомобілі, пише Politico.

Представники Європарламенту, Ради ЄС та Єврокомісії зустрічаються у Страсбурзі, щоб узгодити деталі договору зі Штатами. Головна суперечка виникла через те, наскільки сильно потрібно захистити угоду від непередбачуваних дій Трампа. Парламентарі хочуть пов’язати скасування європейських мит на американські товари із зобов'язанням Вашингтона обмежити мита на більшість експорту з ЄС на рівні 15%.

Коаліція кількох груп депутатів Європарламенту вже кілька разів відкладала затвердження угоди. Вони вимагають максимальних запобіжників, тоді як Єврокомісія та уряди країн ЄС (на чолі з Берліном) прагнуть схвалити документ швидко і з мінімальними умовами, аби не спровокувати президента США Трампа на санкції у відповідь.

Трамп уже заявив, що запровадить 25% мита на європейські авто, якщо ЄС не ухвалить компромісне законодавство до 4 липня. Крім того, у липні закінчується дія тимчасового 10% глобального мита США, і в Брюсселі побоюються нової ескалації з боку Білого дому.

Європарламент наполягає на кількох умовах:

відтермінування чинності угоди, доки США не знизять мита на європейську сталь та алюміній з 50% до 15%;

внесення пункту про завершення дії угоди у березні 2028 року — за 10 місяців до закінчення президентського терміну Трампа.

Натомість Єврокомісія запропонувала компромісний варіант: ЄС зможе самостійно призупинити свої тарифні пільги для США, якщо Вашингтон не знизить мита на європейський метал до кінця цього року.

Якщо сторони не досягнуть компромісу, Європарламент може провалити голосування за угоду, яке запланували на середину червня. Наразі європейські посадовці намагаються уникнути такого сценарію та зберегти стабільність у торговельних відносинах із США, які оцінюють у 1,7 трильйона євро.