Світ

НАТО не планує розгортати місію в Ормузькій протоці

Відповідну заяву головнокомандувач альянсу зробив на тлі припущень деяких членів.

Ормузька протока
 НАТО не розробляє планів щодо потенційної місії в Ормузькій протоці та потребуватиме політичного рішення для цього.

Про це пише Reuters, посилаючись на заяву головнокомандувача НАТО.

Будь-яке рішення про початок місії вимагатиме схвалення всіх 32 членів НАТО, і деякі з них вже висловили свою незгоду, хоча, за словами дипломатів, жодної офіційної пропозиції поки що не було.

«Умови, за яких НАТО розглядатиме можливість операції в Ормузькій протоці, зрештою є політичним рішенням», – заявив генерал ВПС США Алексус Грінкевич.

Як пише видання, деякі країни кажуть, що НАТО може відігравати певну роль, навіть якщо воно не очолює місію.Однак, як повідомили агентству Reuters чотири дипломати, багато країн виступають проти або вагаються щодо участі НАТО в регіоні.

  • Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що європейські країни “зрозуміли сигнал” від президента США Дональда Трампа і тепер забезпечують виконання угод про використання військових баз.
