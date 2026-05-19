Венс спростував виведення американських військ з Європи

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що розгортання американських військ до Польщі було відкладено, але твердження про виведення військ з Європи не є точним.

Про це пише Reuters.

За словами Венса, Сполучені Штати хочуть заохотити Європу «взяти на себе більшу відповідальність» за спільну оборону.

«Ми не говоримо про виведення всіх американських військ з Європи. Ми говоримо про перерозподіл деяких ресурсів таким чином, щоб максимізувати безпеку Америки. Я не думаю, що це погано для Європи», – сказав він.

Венс зазначив, що США не скоротили чисельність військ у Польщі на 4000 військовослужбовців, а лише затримали розгортання військ, які мали бути направлені до Польщі. "Це не скорочення, це просто стандартна затримка ротації, яка іноді трапляється в таких ситуаціях», – сказав Венс.