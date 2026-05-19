Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони…
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ГоловнаСвіт

Венс спростував виведення американських військ з Європи

За його словами, США хочуть заохотити Європу "взяти на себе більшу відповідальність".

Венс спростував виведення американських військ з Європи
Віцепрезидент США Джей Ді Венс
Фото: EPA/UPG

 Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що розгортання американських військ до Польщі було відкладено, але твердження про виведення військ з Європи не є точним.

Про це пише Reuters.

За словами Венса, Сполучені Штати хочуть заохотити Європу «взяти на себе більшу відповідальність» за спільну оборону.

«Ми не говоримо про виведення всіх американських військ з Європи. Ми говоримо про перерозподіл деяких ресурсів таким чином, щоб максимізувати безпеку Америки. Я не думаю, що це погано для Європи», – сказав він.

Венс зазначив, що США не скоротили чисельність військ у Польщі на 4000 військовослужбовців, а лише затримали розгортання військ, які мали бути направлені до Польщі. "Це не скорочення, це просто стандартна затримка ротації, яка іноді трапляється в таких ситуаціях», – сказав Венс.

  • CША надіслали Польщі інформацію про скасування перекидання 4 тисяч військових до країни ще на початку минулого тижня, але лист “заблукав” у пошті начальника Генерального штабу польських Збройних сил, генерала Веслава Кукули.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies