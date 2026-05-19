Венс спростував виведення американських військ з Європи

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що розгортання американських військ до Польщі було відкладено, але твердження про виведення військ з Європи не є точним.
За словами Венса, Сполучені Штати хочуть заохотити Європу «взяти на себе більшу відповідальність» за спільну оборону.
«Ми не говоримо про виведення всіх американських військ з Європи. Ми говоримо про перерозподіл деяких ресурсів таким чином, щоб максимізувати безпеку Америки. Я не думаю, що це погано для Європи», – сказав він.
Венс зазначив, що США не скоротили чисельність військ у Польщі на 4000 військовослужбовців, а лише затримали розгортання військ, які мали бути направлені до Польщі. "Це не скорочення, це просто стандартна затримка ротації, яка іноді трапляється в таких ситуаціях», – сказав Венс.
- CША надіслали Польщі інформацію про скасування перекидання 4 тисяч військових до країни ще на початку минулого тижня, але лист “заблукав” у пошті начальника Генерального штабу польських Збройних сил, генерала Веслава Кукули.