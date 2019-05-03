УЦОКО открыл регистрацию на дополнительную сессию внешнего оценивания

Зарегистрироваться могут переселенцы, участники АТО, заключенные, а также школьники, пропустившие основную регистрацию по уважительной причине.

Украинский центр оценивания качества образования открыл регистрацию на дополнительную сессию внешнего тестирования. Регистрация продлится до 20 мая, сказано в сообщении центра.

Право на регистрацию в этот период имеют участники войны в Донбассе, жители временно оккупированных территорий или населенных пунктов, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий, а также те, кто переселился из таких населенных пунктов и не зарегистрировались для участия в основной сессии ВНО.

Право на регистрацию имеют те, кто находится в тюрьмах или СИЗО, а также ученики, которые должны проходить государственную итоговую аттестацию в форме внешнего оценивания, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период регистрации.

Дополнительная сессия начнется 26 июня тестированием по математике, 27 июня состоится ВНО по немецкому языку, 1 июля - по французскому языку, 2 июля - по испанскому языку, 3 июля - по украинскому языку и литературе, 4 июля - по физике, 5 июля - в с английского языка, 8 июля - по истории Украины, 9 июля - по биологии, 10 июля - по географии. Завершится дополнительная сессия 11 июля тестированием по химии.

Напомним, в этом году основная сессия ВНО пройдет с 21 мая по 13 июня, а вступительная кампания в Украине начнется 1 июля.