Канадские 10 долларов признаны самой красивой купюрой 2018 года
Канадские 10 долларов признаны самой красивой купюрой 2018 года
Председатель комитета Рады по вопросам ТЭК пояснил, почему не поддерживает установку домашних солнечных электростанций на земле
Председатель комитета Рады по вопросам ТЭК пояснил, почему не поддерживает установку домашних солнечных электростанций на земле
Максим Степанов: «Мажоритарку не рассматриваю, но без дела не останусь»
Максим Степанов: «Мажоритарку не рассматриваю, но без дела не останусь»
​Под Киевом ограбили дом нардепа из "Народного фронта"
​Под Киевом ограбили дом нардепа из "Народного фронта"
Зеленский: у Украины с Россией из общего осталась только граница
Зеленский: у Украины с Россией из общего осталась только граница
Путин, Лукашенко и операция “купи козла”
Путин, Лукашенко и операция “купи козла”
Коломойский назвал войну на Донбассе "гражданским конфликтом"
Коломойский назвал войну на Донбассе "гражданским конфликтом"
Полиция открыла производство в отношении экспертов, которые свидетельствовали по ДТП Зайцевой и Дронова
Полиция открыла производство в отношении экспертов, которые свидетельствовали по ДТП Зайцевой и Дронова
Король Таиланда накануне коронации женился на генерале своей охраны
Король Таиланда накануне коронации женился на генерале своей охраны
ГлавнаяОбществоОбразование

УЦОКО открыл регистрацию на дополнительную сессию внешнего оценивания

Зарегистрироваться могут переселенцы, участники АТО, заключенные, а также школьники, пропустившие основную регистрацию по уважительной причине.

УЦОКО открыл регистрацию на дополнительную сессию внешнего оценивания
Фото: Макс Левин

Украинский центр оценивания качества образования открыл регистрацию на дополнительную сессию внешнего тестирования. Регистрация продлится до 20 мая, сказано в сообщении центра.

Право на регистрацию в этот период имеют участники войны в Донбассе, жители временно оккупированных территорий или населенных пунктов, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий, а также те, кто переселился из таких населенных пунктов и не зарегистрировались для участия в основной сессии ВНО.

Право на регистрацию имеют те, кто находится в тюрьмах или СИЗО, а также ученики, которые должны проходить государственную итоговую аттестацию в форме внешнего оценивания, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период регистрации.

Дополнительная сессия начнется 26 июня тестированием по математике, 27 июня состоится ВНО по немецкому языку, 1 июля - по французскому языку, 2 июля - по испанскому языку, 3 июля - по украинскому языку и литературе, 4 июля - по физике, 5 июля - в с английского языка, 8 июля - по истории Украины, 9 июля - по биологии, 10 июля - по географии. Завершится дополнительная сессия 11 июля тестированием по химии.

Напомним, в этом году основная сессия ВНО пройдет с 21 мая по 13 июня, а вступительная кампания в Украине начнется 1 июля.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , , ,
Новости по теме:

Читайте также