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Десантники провели тактические учения с боевой стрельбой в зоне ООС

По легенде учений, военные отражали нападение противника, который пытается пересечь линию соприкосновения.

Десантники провели тактические учения с боевой стрельбой в зоне ООС
Десантники провели тактические учения в зоне ООС
Фото: mil.gov.ua

Десантники провели тактические учения с боевой стрельбой на одном из полигонов в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

По легенде учений, парашютно-десантное подразделение, усиленное минометными расчетами, отражает нападение противника, который пытается пересечь линию соприкосновения.

Фото: mil.gov.ua

"По приказу командира тактической группы, подразделение резерва выдвигается на определенный огневой рубеж. После этого, передовые подразделения резерва вступают в бой с условным противником, уничтожая его огнем из стрелкового оружия и других огневых средств. При поддержке огнем артиллерии, десантное подразделение осуществляет форсирование водной преграды на бронетанковой технике. После переправы и захвата плацдарма на противоположном берегу передовым подразделением, водную преграду преодолевают основные силы на плавучих транспортерах. В то же время замечается активность условного противника на одном из технических сооружений. Украинские десантники с помощью огневых средств уничтожают условного противника с ходу на плаву", - отмечается в сообщении.

Завершающим этапом учений - перемещение подразделений и окончательное уничтожение сил противника.

Фото: mil.gov.ua

"Подобные учения необходимы для подразделений десантно-штурмовой войск, которые уже на протяжении пяти лет выполняют боевые задачи по защите целостности и неделимости Украины. Никогда не знаешь, как поведет себя противник. Десант поэтому и непобедим, потому что готов отразить вражеское наступление при любых условиях, на любой местности", - отметил руководитель учений.

Напомним, ранее военнослужащие объединенных сил также провели тренировки противовоздушной обороны.

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