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В ОРДЛО возник дефицит медицинских препаратов, - Минобороны

Россия сократила поставки медикаментов в составе "гуманитарных конвоев".

В ОРДЛО возник дефицит медицинских препаратов, - Минобороны
Фото: mchs.gov.ru

В оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей возник критический дефицит лекарств. Об этом свидетельствуют данные разведки Минобороны Украины, сообщил сегодня спикер ведомства Максим Праута.

Дефицит лекарств возник в медицинских учреждениях на оккупированных территориях Донбасса из-за отмены Россией запланированного к майским праздникам так называемого "гуманитарного конвоя". Ограничение коснулось в первую очередь гражданских больниц, так как, по данным разведки, российские военные в ОРДЛО получают необходимый объем лекарств.

В Минобороны отмечают, что гражданские жители не могут воспользоваться запасами лекарств военных, даже если речь идет о бывших боевиках, уволенных по инвалидности вследствие ранений.

Напомним, 25 апреля на оккупированную территорию из Украины проехал гуманитарный груз международной организации Красный Крест. 13 грузовиков доставили жителям неподконтрольной территории около 217 тонн груза, включая товары медицинского назначения.

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