ГосЧС предупреждает о сильных дождях и грозах в большинстве регионов Украины

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в большинстве регионов Украины 3-4 мая.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС, передают "Українськi Новини".

"Внимание! Предупреждение об ухудшении погодных условий в некоторых областях Украины. По данным Укргидрометцентра, до конца суток 3 мая в западных, северных областях, в Киевской и Винницкой областях и городе Киеве; а также 4 мая в центральных, Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за сильных дождей на реках Закарпатья и Карпат продолжается подъем уровня воды. Также в горах есть угроза схода селевых потоков.