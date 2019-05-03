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ГосЧС предупреждает о сильных дождях и грозах в большинстве регионов Украины

3-4 мая ожидается ухудшение погодных условий.

ГосЧС предупреждает о сильных дождях и грозах в большинстве регионов Украины
Фото: EPA/UPG

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в большинстве регионов Украины 3-4 мая.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС, передают "Українськi Новини".

"Внимание! Предупреждение об ухудшении погодных условий в некоторых областях Украины. По данным Укргидрометцентра, до конца суток 3 мая в западных, северных областях, в Киевской и Винницкой областях и городе Киеве; а также 4 мая в центральных, Одесской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за сильных дождей на реках Закарпатья и Карпат продолжается подъем уровня воды. Также в горах есть угроза схода селевых потоков.

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Источник: "Украинские новости"
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