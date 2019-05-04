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ПЦУ призвала украинцев отказаться от искусственных цветов на кладбищах

"Пластиковый мусор - это вред для окружающей природной среды, созданной Богом, и опасность для здоровья и жизни людей".

ПЦУ призвала украинцев отказаться от искусственных цветов на кладбищах
Фото: zi.ua

Православная церковь Украины призвала украинцев отказаться от пластиковых цветов на кладбищах, ведь они "не только экологически вредны, но и не имеют ничего общего с христианской верой, и не помогут почившему в постижении Царства Небесного".

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

"В поминальные дни украинцы чтят память своих родных и несут на их могилы искусственные цветы, не задумываясь над тем, какую опасность они собой олицетворяют. После сжигания пластиковых цветов и венков выделяется большое количество токсичных веществ, разложение которых в почве продолжается в течение сотен лет.  Следует помнить, что пластиковый мусор - это, прежде всего, вред для окружающей природной среды, созданной Богом, и опасность для здоровья и жизни людей", - говорится в сообщении.

В ПЦУ напомнили, что лучшим проявлением памяти и любви к умершим близким будут "открытые сердца и искренняя молитва за упокой души".

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