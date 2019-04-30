Церковники поздравили будущего президента с Пасхой и победой на выборах.

Избранный президент Владимир Зеленский 30 апреля провел встречи с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием, почетным патриархом ПЦУ Филаретом и предстоятелем УПЦ Московского патриархата Онуфрием.

Сначала состоялась встреча с Епифанием, о ней сообщили в фейсбуке ПЦУ.

"Избранный президент Украины Владимир Зеленский и предстоятель Православной церкви Украины блаженнейший митрополит Епифаний встречаются в Михайловском Златоверхом монастыре г. Киева", - сообщила церковь.

Фото: ze2019.com Епифаний подарил Зеленскому репринт Острожской Библии

В Министерстве культуры прокомментировали встречу новоизбранного президента и предстоятеля ПЦУ, отметив, что это первые официальные переговоры Зеленского после оглашения результатов выборов

"В эти минуты проходит встреча главы ПЦУ Епифания с новоизбранным президентом Зеленским. Прошу обратить внимание на два принципиальных момента. Во-первых, встреча началась через час после официального объявления результатов выборов, то есть де-факто это первая официальная встреча будущего главы государства, чью победу только что официально подтвердили. Во-вторых, Зеленский все свои встречи с религиозными лидерами страны начал именно с разговора с Блаженнейшим Епифанием. Разве оба эти момента не являются ярким свидетельством того, что надежды всех московских «пророков» и их украинских адептов на полное переформатирование украинского религиозной политики напрасны?", - написал в Фейсбуке руководитель департамента по делам религий Минкульта Андрей Юраш.

Обновление 17:55. После встречи с Зеленским Епифаний написал в своем Twitter, что будет молиться за успехи новоизбранного президента. "Встретился с избранным Президентом Владимиром Зеленским. Буду молиться, чтобы Бог дал новому Главе государства сил выдержать груз ответственности за единство Украины. Мы должны вместе беречь и приумножать то, что украинцы уже получили", - говорится в его сообщении.

Зустрівся з обраним Президентом Володимиром Зеленським. Молитимуся, аби Бог дав новому Главі держави сил витримати тягар відповідальності за єдність України. Маємо разом берегти і примножувати те, що українці вже здобули. pic.twitter.com/FGGXubxsZK — Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) April 30, 2019

Пресс-служба Зеленского в свою очередь сообщила, что митрополит Епифаний поздравил будущего президента с православным праздником Пасхи и победой на выборах.

Они говорили о проблемах, которые стоят перед Украиной, в частности о многолетнем конфликте на Донбассе, борьбе с коррупцией и бедностью.

В завершение встречи предстоятель ПЦУ подарил Зеленскому репринтное издание Острожской Библии - первого полного печатного текста Ветхого и Нового Заветов на церковнославянском языке, напечатанного в Украине в конце XVI века.

Обновление 20:30. Позже стало известно, что с Зеленским встречался также патриарх Филарет.

Владыка поздравил Зеленского с избранием, пожелал использовать данную ему власть для добра и вручил памятный подарок, сообщила пресс-служба будущего президента.

Фото: ze2019.com

На сайте УПЦ МП сообщается, что Зеленский приходил и к Онуфрию в митрополичью резиденцию в Феофании. Митрополит Онуфрий пожелал Зеленскому божьего благословения на пути служения Украине и ее народу.

Они обсуждали "ситуацию, которая сложилась в религиозной сфере Украины".

Фото: news.church.ua

Напомним, ранее ПЦУ и ее предстоятель Епифаний поздравили Зеленского со Христовым Воскресением и избранием на пост главы государства.

30 апреля Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов президента Украины. Так, во втором туре голосования победил шоумен Зеленский, который набрал 73,22%. Его оппонент действующий президент Петр Порошенко набрал 24,45% голосов.