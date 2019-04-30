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На Ровенской АЭС из-за короткого замыкания загорелся трансформатор

Радиационный фон в пределах нормы, жертв и пострадавших нет.

На Ровенской АЭС из-за короткого замыкания загорелся трансформатор
Ровенская АЭС (архив)
Фото: evgars.narod.ru

В понедельник вечером, 29 апреля, на Ровенской атомной электростанции произошло возгорание трансформатора в результате короткого замыкания.

Об этом сообщается на сайте Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Отмечается, радиационный фон был в пределах нормы, жертв и пострадавших нет. Короткое замыкание произошло в автотрансформаторе в 21:04 понедельника, это вызвало возгорание. По предварительным оценкам, из-за повреждения сработала электрическая защита, вследствие чего автотрансформатор был отключен, а затем от сети был отключен и энергоблок №3.

В 22:07 возгорание было ликвидировано.

"При разгрузке и остановке энергоблока замечаний к работе персонала, защите, блокировок и автоматических регуляторов не зафиксировано. Создана комиссия по расследованию причин нарушения", - указано в сообщении.

В Госинспекции подчеркнули, что радиационная обстановка на площадке "Ровенская АЭС" без изменений, физическая защита находится в штатном режиме

Напомним, в прошлом году срок эксплуатации третьего блока РАЭС был продлен до конца 2037 года.

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