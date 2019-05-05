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Российские власти провели в оккупированном Крыму репетицию парада к 9 мая

Колонну парада оккупантов в Севастополе возглавила «Катюша» с надписью «За Сталина!».

Российские власти провели в оккупированном Крыму репетицию парада к 9 мая
Колонну парада российских оккупантов в Севастополе возглавила «Катюша» с надписью «За Сталина!»
Фото: radiosvoboda.org

Российские власти провели вечером 4 мая в оккупированных Симферополе, Севастополе и Керчи репетиции военного парада, приуроченного к российскому "Дню победы". Об этом сообщает сайт "Крым.Реалии".

"Колонну военной техники в Севастополе возглавляла боевая машина реактивной артиллерии военных лет, известная под неофициальным названием "Катюша", на реактивных снарядах которой было написано "За Сталина! От Катюши", - говорится в материале.

В репетиции в Севастополе также принимали участие танк военных лет Т-34 на синтетических гусеницах, самоходная артиллерийская установка и несколько десятков российских боевых машин, находящихся на вооружении береговых войск Черноморского флота России.

В Керчи на репетиции была представлена различная военная техника России от броневиков, БТРов, минометов и гаубиц, систем "Град" до зенитных ракетных систем С-300. В подготовке к параду принимали участие военные разных видов российских войск и "юнармейцы".

Репетиция парада российских оккупантов в Керчи, 4 мая 2019
Фото: radiosvoboda.org
Репетиция парада российских оккупантов в Керчи, 4 мая 2019

Российская военная техника в Керчи
Фото: radiosvoboda.org
Российская военная техника в Керчи

В России 9 мая отмечают "День победы", этот день считают праздником победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией.

В Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Дату 8 мая Верховная Рада установила в 2015 году в рамках реализации политики декоммунизации, тогда же Украина отказалась от термина Великая Отечественная война на государственном уровне.

В феврале-марте 2014 года Российская Федерация силами Вооруженных сил РФ оккупировала Автономную Республику Крым и город Севастополь. Мировое сообщество объявило аннексию незаконной, а Соединенные Штаты Америки гарантировали, что Крым никогда не будет признан российским.

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