В результате взрыва снаряда в Донецкой области погиб 32-летний мужчина

Он нашел снаряд и пытался его разобрать.

В Донецкой области вчера, 4 мая, в результате взрыва снаряда погиб 32-летний местный житель. Об этом сообщили в областной полиции.

Инцидент произошел в селе Великая Новоселка.

"32-летний мужчина нашел взрывоопасный предмет на берегу реки. Принес его домой и решил разобрать, в результате чего произошел взрыв", - говорится в сообщении.

Мужчину доставили в реанимационное отделение районной больницы с многочисленными ранениями головы, тела и конечностей. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Полицейские проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия. Решается вопрос о внесении факта в Единый реестр досудебных расследований по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины (с пометкой «несчастный случай»).

Напомним, в прошлом году ОБСЕ назвала Донбасс одной из самых заминированных территорий в мире. Расходы на разминирование всего Донбасса могут превысить 800 млн долларов.