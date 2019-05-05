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ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Сумах маршрутка сбила ребенка насмерть

Мальчик погиб на глазах у брата.

В Сумах маршрутное такси сбило мальчика, которому на вид около 8 лет. Ребенок погиб на месте, информирует издание sumy.today.

Фото: sumy.today

По словам начальника отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Эльвиры Бигановой, сообщение о смертельном ДТП поступило на линию "102" сегодня, 5 мая, около 15:50.

Фото: sumy.today

"На улице Богуна возле магазина "Радуга" в районе дома №11 маршрутка №61 совершила наезд на мальчика, которому на вид около 8 лет. Наезд оказался смертельным. По данным Управления патрульной полиции в Сумской области маршрутка двигалась в направлении улицы Харьковской на Богуна. Происшествие произошло в районе остановки. Предварительно, мальчик вышел из магазина вместе с братом, на глазах у которого произошло ДТП", - говорится в сообщении.

Фото: sumy.today

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что во Львове ГБР начало расследование против курсанта, сбившего двух пешеходов.

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