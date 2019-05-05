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​В понедельник в Киеве прогнозируют кратковременный дождь

Похолодает до +17 градусов.

​В понедельник в Киеве прогнозируют кратковременный дождь
Фото: EPA/UPG

6 мая в Киеве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +10...+12 градусов, днем +15...+17 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, кратковременный умеренный дождь, местами сильный дождь и гроза, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +3...+10 градусов, днем +6...+13 градусов, в Хмельницкой и Черновицкой областях ночью +6...+11 градусов, днем +10...+15 градусов.

В Карпатах кратковременный умеренный дождь, местами сильный дождь, температура на протяжение суток +1...+6 градусов.

В Моршине кратковременный дождь, ночью местами сильный дождь, температура ночью +6...+8 градусов, днем +7...+9 градусов.

В Трускавце кратковременный дождь, ночью местами сильный дождь, температура ночью +6...+8 градусов, днем +7...+9 градусов.

В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +8...+10 градусов, днем +10...+12 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +7...+14 градусов, днем +14...+21 градус.

В центре Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +7...+14 градусов, днем +15...+23 градуса, в Днепропетровской области +20...+25 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +6...+13 градусов, днем +20...+26 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +8...+14 градусов, днем +15...+22 градуса, в Запорожской области +18...+23 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +7...+12 градусов, днем +16...+21 градус.

В Ялте кратковременный небольшой дождь. Температура ночью +9...+11 градусов, днем +19...+21 градус.

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Источник: "Украинские новости"
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