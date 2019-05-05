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День на Донбассе прошел без потерь

Боевики совершили 5 обстрелов.

День на Донбассе прошел без потерь
Фото: flickr/ministryofdefenceua

С начала суток боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям подразделений, принимающих участие в операции Объединенных сил, из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным пресс-центра ООС, потерь среди украинских военнослужащих нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

В воскресенье обстрелы со стороны пророссийских боевиков зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" у Талаковки, Павлополя и Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции Объединенных сил враг обстрелял у Новоалександровки и Крымского.

Ранее сообщалось, что в субботу боевики совершили 16 обстрелов на Донбассе, один боец ВСУ ранен.

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