ГБР начало расследование против курсанта, сбившего двух пешеходов

20-летний парень столкнулся с припаркованным автомобилем, а затем налетел на пешеходов.

Фото: skole-today.com

Государственное бюро расследований начало расследовать смертельное ДТП с участием курсанта Львовского государственного института внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Авария произошла 29 апреля. Установлено, что курсант Львовского государственного института внутренних дел на автодороге в Сколовском районе Львовской области, не справился с управлением столкнулся с припаркованным автомобилем. От удара машину отбросило, и она наехала на двух пешеходов. Девушка 2002 года рождения погибла на месте ДТП, второй пострадавший - парень 2000 года рождения - был доставлен в реанимационное отделение больницы в состоянии комы с открытой черепно-мозговой травмой.

Водитель в результате столкновения также получил травмы и был доставлен в хирургическое отделение больницы.

По предварительному заключению врачей, курсант был трезв.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).