​Возле Станицы Луганской загорелся заминированный лес, один человек ранен

Во время опахивания места пожара произошел взрыв, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесхоза.

В среду, 3 июля, вблизи села Колесниковка Станично-Луганского района горит лес.

Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

"3 июля возле с. Колесниковка Станично-Луганского района на территории Песчаного лесничества возникло возгорание лесной подстилки двумя ячейками на общей площади около 20 га. Тушение не проводится в связи с тем, что данная территория заминирована", - говорится в сообщении.

Во время опахивания места пожара произошел взрыв, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства.

Пиротехники ГосЧС проводятся работы по разминированию местности. По состоянию на 7:00 4 июля к месту пожара направлены 110 чел. и 25 ед. техники, из них от ГосЧС 86 человек и 20 ед. техники, в том числе пиротехническая группа в составе 10 человек. и три единицы техники.

Напомним, 19 июня в Мариуполе Донецкой области открыли Центр разминирования ГосЧС. В задачи центра входит разминирование Донбасса, где только на подконтрольной территории заминирована территория площадью 7 тысяч квадратных километров. По экспертным оценкам на разминирование Донбасса потребуется 10-15 лет.