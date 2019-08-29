Решение украинских ученых из "MHP accelerator 2.0" позволит повысить урожайность на 30%

Киевские ученые - отец и сын Владимир и Сергей Клюсы разработали технологию производства органических фосфорных удобрений из биомассы. Об этом сообщает 24 канал в спецпроекте "Світ можливостей" об успешных украинских предпринимателях и стартапах.

Суть производственной технологии гениально проста: чтобы получить все питательные вещества для растений из органической биомассы, ее подвергают пиролизу.

"Это, прежде всего, безопасный для окружающей среды способ переработки отходов, благодаря которому мы получаем органическое удобрение. Мы возвращаем по сути все, что берем от природы", — пояснил суть процесса Сергей Клюс, чья идея прошла "прокачку" до готовой промышленной технологии в "MHP accelerator 2.0".

При этом сам материал, из которого производят удобрения — это практически ничего не стоящие отходы производства птицефабрик: кости, птичий помет, сухой остаток, который образуется в процессе работы биогазовых станций. "Ученые изучили известные методики и разработали наименее затратный способ переработки", — рассказали журналисты о том, как родилась готовая технология. Решение украинского стартапа позволяет решить и задачу по утилизации отходов птицеводства — это дорогой и сложный процесс.

Вместо дополнительных затрат на утилизацию технология "выпускников" "MHP accelerator 2.0", создает для птицефабрик новое направление бизнеса — производство органических фосфорных удобрений из биомассы. В этом году их уже испытывали на опытных площадях — ожидается урожай минимум на треть больше обычного.

Над своим проектом ученые работали 5 лет. Они подали заявку на программу развития стартапов "MHP accelerator 2.0." — совместный проект RadarTech, Agrohub и МХП. В результате крупнейший украинский производитель и экспортер птицы МХП получит готовую эко-технологию для переработки отходов. По словам Сергея Клюса, участие в акселерации стартапов — очень полезный опыт, ведь в рамках проекта решение пилотировалось на базе одной из птицефабрик МХП — "Орель-Лидер".

"Благодаря проекту "MHP accelerator 2.0" ученые научились делать из своих знаний бизнес. Теперь Клюсы планируют внедрить свою технологию на всех украинских птицефабриках", — отмечают авторы спецпроекта.

Каждый украинский предприниматель, желающий рассказать свою историю успеха в рамках спецпроекта "Світ можливостей" всеукраинского телеканала 24 и агроиндустриального холдинга МХП, до конца года может подать заявку здесь — и вашу историю узнает вся страна!