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Во время нападения на колледж в Финляндии погибла украинка

Девушка была студенткой этого колледжа.

Во время нападения на колледж в Финляндии погибла украинка
Фото: yle.fi

Девушка, которая получила несовместимые с жизнью травмы во время вооруженного нападения на колледж в финском городке Куопио, оказалась гражданкой Украины.

Эту информацию ТСН подтвердили в украинском посольстве в Финляндии и Исландии.

Как рассказал второй секретарь посольства Дмитрий Гусев, девушка училась в этом колледже. Погибшая была 1996 года рождения, в Финляндии она вышла замуж. Ее муж не был гражданином ни Украины, ни Финляндии.

Напомним, 1 октября в помещении колледжа в финском городе Куопио вооруженный мужчина напал на студентов колледжа. Сообщалось об одном погибшем и минимум девятерых раненых.

Чтобы обезвредить злоумышленника, полиции пришлось применить огнестрельное оружие, его доставили в реанимацию.

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