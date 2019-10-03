Порошенко не пришел на допрос в ГБР по делу о его поездке на Мальдивы

Пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел в четверг на допрос в Государственное бюро расследований, куда он вызывался в качестве свидетеля по делу об организации незаконного пересечения границы Украины. Дело касается поездки Порошенко на Мальдивские острова.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, передает "Интерфакс-Украина".

"Следователи ГБР проверят информацию об организации экс-президентом незаконной переправки через госграницу Украины с использованием заведомо поддельных документов. Кроме того, будет выяснено возможно внесение должностными лицами государственных таможенных и пограничных органов в официальные документы заведомо ложных сведений с целью обеспечения пересечения границы", - отметила Иванова.

Досудебное расследование было начато по признакам уголовных преступлений предусмотренных: ч.1 ст.366 (служебный подлог), ч.1 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч.4 ст.358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса.

Напомним, в начале 2018 года Порошенко провел короткий отпуск с семьей на Мальдивских островах. Журналисты программы "Схемы" выяснили, что Порошенко вылетел из Киева 1 января на самолете бизнес-класса Falcon 7X частной турецкой авиакомпании Setair. Но по документам на нем летела не семья президента, а люди с совершенно другими именами.

В феврале 2018 года на пресс-конференции Порошенко заявил, что летал в отпуск на Мальдивы "под своей фамилией, по своему паспорту, с соответствующей регистрацией у пограничников".

В августе 2019 года ГБР открыло по поводу поездки уголовное производство.