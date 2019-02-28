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В конотопской школе из-за применения газового баллончика пострадали 6 детей

Старшеклассник уверяет, что нажал кнопку случайно.

В конотопской школе из-за применения газового баллончика пострадали 6 детей
Фото: mvs.gov.ua

В городе Конотоп Сумской области школьник одного из учебных заведений распылил газовый баллончик, в результате чего пострадали шестеро детей. Об этом сообщает региональное управление полиции.

Инцидент произошел около 16:00 в среду, 27 февраля. Детей вывели на улицу, занятия прекратили. Работники полиции опросили школьников и педагогов, и посмотрели записи камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как один из старшеклассников распыляет содержимое газового баллончика.

Парня нашли и опросили. Он пояснил, что иногда носит при себе газовый баллончик для самозащиты, поскольку посещает дополнительные занятия у репетиторов и часто возвращается домой в темное время суток. Он якобы забыл выложить баллончик дома, а кнопку нажал случайно, не желая срывать уроки.

Помощь медиков понадобилась шестерым детям, однако госпитализировать их не пришлось. Сегодня учебное заведение продолжает работу в обычном режиме.

Напомним, весной 2018 года по Украине участились случаи распыления газовых баллончиков раздражающего действия в школах. Во многих случаях администрациям удалось выявить хулиганов.

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