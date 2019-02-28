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В пятницу в Киеве похолодает до +2 градусов, возможен снег

Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями и порывистый ветер.

В пятницу в Киеве похолодает до +2 градусов, возможен снег
Швейцария
Фото: EPA/UPG

В пятницу, 1 марта, в Киеве облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…+2 градуса.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем 0…+7 градусов.

В Карпатах ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков, порывы ветра 15-20 м/с, температура ночью -1…-6 градусов, днем 0…-5 градусов.В Моршине ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков, порывы ветра 15-20 м/с, температура ночью 0…+2 градуса, днем +3…+5 градусов.

В Трускавце ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков, порывы ветра 15-20 м/с, температура ночью -1…+1 градус, днем +3…+5 градусов.

В Сваляве ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков, порывы ветра 15-20 м/с, температура ночью +1…+3 градуса, днем +8…+10 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем 0…+5 градусов..

В центре Украины облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем 0…+6 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем 0…+6 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег и дождь, днем небольшой дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+5 градусов, днем +4…+11 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег и дождь, днем небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +5…+10 градусов.

В Ялте небольшой дождь. Температура ночью +3…+5 градусов, днем +5…+7 градусов.

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