Запуск корабля Dragon к МКС отложили на 30 апреля

Запуск космического корабля Dragon компании SpaceX к Международной космической станции перенесен на 30 апреля. Об этом сообщается на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Фото: nasa.gov Корабль Dragon возле МКС

"Запуск космического корабля Dragon компании SpaceX планируется осуществить 30 апреля в 04:22 по восточноамериканскому времени (10:22 по киевскому времени) ракетой-носителем Falcon 9 с 40-го космического стартового комплекса на авиабазе Кейп-Канаверал во Флориде", - говорится в сообщении.

Первоначально запуск американского "грузовика" должен был состояться 25 апреля, затем он был перенесен на сутки.

Американское космическое агентство отметило, что "корабль Dragon и ракета-носитель Falcon 9 были готовы и к более раннему запуску, однако 30 апреля является наиболее приемлемой датой как для NASA, так и для компании SpaceX в связи ограниченными возможностями МКС и орбитальной механики".

Отмечается также, что компания воспользуется этим промежутком времени для проведения дополнительных проверок систем корабля перед предстоящим запуском.

Стыковка корабля с МКС будет осуществляться путем захвата "грузовика" дистанционной рукой-манипулятором Canadarm-2 МКС и последующим присоединением его к американскому сегменту станции - модулю Harmony. В составе МКС корабль Dragon пробудет в течение месяца.

Это будет уже 17-я миссия грузового космического корабля Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта NASA с компанией SpaceX по снабжению станции.