Страны Балтии договариваются с ЕС об отключении от электросетей России

Синхронизация с системами Европы должна быть проведена в жизнь не позднее 2025 года.

Премьер-министры Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и представители Еврокомиссии утверждают календарь работ по отключению электросетей стран Балтии от РФ и синхронизации с системами Европы.

Дорожная карта будет подписана в Брюсселе перед саммитом Евросоюза, сказал советник президента Литвы Дали Грибаускайте, передает Delfi.

"Намечен очень конкретный календарь, кто, что и в какие сроки должен сделать", – сказал дипломат.

Синхронизация должна быть проведена в жизнь не позднее 2025 года, а ЕК примет участие в переговорах с Россией и Беларусью, чтобы обеспечить безпроблемное отключение.

Проектом синхронизации с энергосистемами ЕС страны Балтии надеются снизить зависимость от Москвы. Электросети Латвии, Литвы и Эстонии сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и зависят от диспетчерской в Москве и электросетей России.

После долгих взаимных споров страны Балтии в 2018 году утвердили, что будут синхронизироваться с Западной Европой через Польшу.