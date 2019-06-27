При помощи такой техники гибридная армия РФ ведет разведку огневых средств ООС и корректирует огонь артиллерии.

Сообщество InformNapalm нашло доказательства, которые свидетельствуют, что РФ начала поставлять и использовать комплексы разведки 1Л259 "Зоопарк-1" на Донбассе уже с 2014 года.

Блогер-расследователь Askai опубликовал ссылки на фотоальбом с поездки на Донбасс российской спортсменки Марьяны Наумовой, которая не скрывает, что поддерживает российских боевиков. Фотокадр, на котором зафиксирована часть комплекса "Зоопарк-1", опубликован в соцсети VKontakte 4 ноября 2014 года в фотоальбоме Наумовой вместе с другими фотографиями с Донбасса.

Фото: VK/»Спорт с Марьяной Наумовой»

Фото: VK/»Спорт с Марьяной Наумовой»

Для сравнения элементов и идентификации комплекса можно посмотреть расследование InformNapalm, в котором были опубликованы первые фотодоказательства идентификации "Зоопарк-1" на Донбассе в ноябре 2016 года.

Накануне в сети появилось видео, как 23 июня военнослужащими Операции объединенных сил возле Горловки был поврежден российский радиолокационный комплекс "Зоопарк-1".

Комплекс состоит из радиолокационной станции 1Л259 на шасси МТ-ЛБУ, машины технического обслуживания (МТО, 1И30) на автомобиле Урал-43203 для проведения регламентных и ремонтных работ, электростанции ЕД30-Т230П-1 РПМ1 на прицепе 2-ПН-2, автономных средств ориентирования и топографической привязки.

"Зоопарк-1" предназначен для определения координат огневых позиций противника (стреляющих минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня и тактических ракет) по выстрелу (пуску), выдачи целеуказания собственным средствам противодействия и контроля результатов их стрельбы.

Обеспечивает одновременное обнаружение до 70 позиций в минуту, выдачу координат огневых позиций до момента падения снаряда (в течение 20 секунд после залпа), автоматизированный обмен информацией с командным пунктом управления. Имеет модульное исполнение и высокую устойчивость к воздействию радиоэлектронных помех. Разработан и производится ФГУП НИИ "Стрела" (г. Тула).