Что нужно для подключения к Интернету: 3 вещи, без которых вам не обойтись

Стационарное подключение - это необходимое условие бесперебойной работы устройств в интернете. Как известно, даже недавно запущенный в Украине стандарт мобильной интернет-связи 4G не дает такой скорости и четкости работы, как проводное подключение от провайдера. Эксперты интернет-магазина “Киевстар” рассказали, что вам потребуется для того, чтобы обеспечить себе отличный домашний интернет.

Устройства для выхода в Интернет

Проще говоря, вам нужен компьютер, а каким он будет - не имеет значения. Вы можете использовать проводное подключение к интернету на персональном компьютере, ноутбуке и нетбуке. И вы можете выходить в интернет через беспроводной интернет на указанных устройствах плюс планшеты и смартфоны.

Технические требования к устройствам как таковые отсутствуют, нужно лишь, чтобы в наличии была сетевая карта, разъем для кабеля и адаптер для вай-фая. Однако на практике пользоваться устройствами старше 5 лет уже неудобно - они тормозят при загрузке страниц и некорректно отображают плагины на веб-страницах.

Провайдер и пакет услуг

Также для подключения к Всемирной паутине необходимо заключить договор с компанией-провайдером, которая будет предоставлять скоростной интернет по абонентской плате. В сельской местности несложно выбрать из одного-двух провайдеров, а вот в городе доступных предложений может быть с десяток. Выберите компанию с наилучшими отзывами и уточните у оператора, где находится их оборудование - если в пределах 100 м от вашей квартиры, то это очень хорошо.

“Мнение, что в небольших городах и в сельской местности проблемы с интернетом, не верно, а разница с мегаполисами заключается только в отсутствии широкой конкуренции, но обычно с подключением не возникает проблем. Например, чтобы подключить интернет в Броварах, нужно ровно столько же усилий и времени, сколько в центре Киева,” - рассказали эксперты.

Провайдер договорится с вами о дне подключения, когда монтажники проведут кабель в вашу квартиру до места, где вы захотите установить маршрутизатор.

Оборудование

Чтобы использовать подключение от провайдера на нескольких устройствах, необходимо установить роутер, или маршрутизатор. Это прибор, который подключается кабелем и сигналом вай-фай к компьютеру и смартфону и передает сигнал интернета. Вы можете взять стандартный роутер в аренду у провайдера или приобрести свой собственный.

Теперь вы знаете, что подключиться к стационарному домашнему интернету вовсе не сложно, нужно лишь выбрать устройства и пакет услуг и заказать подключение у провайдера.