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В Станице Луганской останутся украинские подразделения полиции и Нацгвардии

Правоохранители продолжат нести службу после отхода сил ООС.

Подразделения МВД - Национальная полиция и Национальная гвардия - продолжают нести службу в Станице Луганской, откуда отступили силы ООС. Об этом написал спикер ведомства Артем Шевченко на своей странице в Фейсбуке.

Фото: Артем Шевченко

"Я не знаю деталей переговоров контактной группы по разведению армейских сил в этом районе, но силы МВД Украины - Национальная полиция Украина и Национальная гвардия Украины - никуда оттуда не уходят и будут следить за безопасностью, правопорядком и украинским суверенитетом над этим населенным пунктом", - написал Шевченко.

"5 мая прошлого 2018 с участием Арсена Авакова, Николая Чечеткина, Евгения Жукова, Сергея Князева и экс-командующего НГУ Аллерова был открыт обновленный и полностью оснащенный отдел полиции в Станично-Луганском. На его стене - памятные таблички в честь 5 погибших в боях за этот населенный пункт милиционеров с добровольческого батальона еще милиции Чернигов. Кроме них здесь в 2014 погибли немало защитников Украины из других подразделений", - написал спикер МВД.

Фото: Артем Шевченко

Напомним, 26 июня в районе Станицы Луганской началось разведение сил ООС и боевиков, запланированное еще в 2016 году. Сегодня стало известно, что боевики отошли от моста, как того требовал документ.

Фото: Артем Шевченко

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