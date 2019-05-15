Украина может рассчитывать на продление санкций против РФ, - Климпуш-Цинцадзе

Украина может рассчитывать на продление санкций Европейского Союза против России на следующие полгода. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на брифинге в Киеве 15 мая, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас нет оснований считать, что европейские страны будут сомневаться в необходимости продления санкций. Поэтому думаю, мы можем рассчитывать на то, что они будут полностью на следующие полгода продлены", - сказала она.

Кроме этого, Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что украинская сторона поднимает вопрос о ведении дополнительных санкций или других ограничительных мер по отношению РФ из-за выдачи украинским гражданам российских паспортов на неподконтрольной территории Донбасса.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях ОРДЛО.

27 апреля Путин тзаявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

10 мая президент Петр Порошенко призвал канцлера Германии Ангелу Меркель поддержать ужесточение санкций против РФ в ответ на "паспортные указы" Путина.

13 мая главы МИД Чехии и Румынии в Брюсселе заявили, что ЕС не планирует вводить санкции против РФ за раздачу паспортов в ОРДЛО. "Сейчас мы больше озабочены поиском диалога, а не давлением, как это делает сама Российская Федерация", - заявил Глава МИД Чехии Томаш Петршичек.

В этот же день Министр иностранных дел Павел Климкин также сказал, что паспортизация Россией жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей должна привести к системному ответу Евросоюза, а не закончиться формальными персональными санкциями.

Также он заявил о готовности Украины отказаться от соблюдения минских соглашений, если некоторые европейские государства добьются снятия санкционного давления с РФ в Совете Европы.