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Джокович и Федерер на Уимблдоне вышли в 100-й четвертьфинал ТБШ на двоих

На турнире определились все участники 1/4 финала в одиночных разрядах.

Новак Джокович (слева, с главным трофеем) и Роджер Федерер, 2015 год
Фото: EPA/UPG
Новак Джокович (слева, с главным трофеем) и Роджер Федерер, 2015 год
На Уимблдоне в мужском одиночном разряде определилась восьмерка, которая продолжит борьбу за главный приз турнира – Кубок вызова.

Борьбу за трофей продолжают серб Новак Джокович (первый сеяный на турнире), испанец Рафаэль Надаль (3), швейцарец Роджер Федерер (2), японец Кей Нисикори (8), бельгиец Давид Гоффен (21), американец Сэм Куэрри, аргентинец Гидо Пелья (26) и испанец Роберто Баутиста-Агут (23).

Стоит отметить, что Джокович вышел в 45-й четвертьфинал турнира "Большого шлема". По этому показателю он уступает только Федереру (55), который сыграет в 1/4 финала Уимблдона в 17-й раз и в случае победы станет первым теннисистом в истории, выигравшем на одном ТБШ сто матчей.

Пары четвертьфиналистов распределились следующим образом:

  • Джокович – Гоффен
  • Федерер - Нисикори.
  • Надаль – Куэрри
  • Пелья – Баутиста-Агут

Добавим, что серб является действующим чемпионом травяного турнира "Большого шлема". В прошлогоднем финале Новак обыграл южноафриканца Кевина Андерсона.

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