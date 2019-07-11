Лидер "Нацкорпуса" поставил Зеленскому ультиматум из-за телемоста с РФ
Лидер "Нацкорпуса" поставил Зеленскому ультиматум из-за телемоста с РФ
Российский военный корабль зашел в закрытый район стрельб учений "Си Бриз-2019"
Российский военный корабль зашел в закрытый район стрельб учений "Си Бриз-2019"
Четыре партии преодолевают 5% барьер, - опрос КМИС
Четыре партии преодолевают 5% барьер, - опрос КМИС
Досрочный парламент
Досрочный парламент
Телеведущий Rustavi-2 в своей авторской программе обматерил Путина на русском языке
Телеведущий Rustavi-2 в своей авторской программе обматерил Путина на русском языке
Житель Тетиева, назвавший мэра гандоном, доказал в суде, что сравнивал его с фантастом Ивом Гандоном
Житель Тетиева, назвавший мэра гандоном, доказал в суде, что сравнивал его с фантастом Ивом Гандоном
Экс-глава Минздрава Крыма вышел из СИЗО под домашний арест
Экс-глава Минздрава Крыма вышел из СИЗО под домашний арест
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Российские боевики у Гранитного расстреляли грузовой КрАЗ из сопровождения главы ОГА (обновлено)
Российские боевики у Гранитного расстреляли грузовой КрАЗ из сопровождения главы ОГА (обновлено)
ГлавнаяСпорт

Коноплянке негде тренироваться: "Шальке" не допускает к тренировкам с основной командой

Евгений Коноплянка оказался в непростой ситуации.

Коноплянке негде тренироваться: "Шальке" не допускает к тренировкам с основной командой

Ведущий футболист сборной Украины Евгений Коноплянка не присутствовал на съемках общекомандного фото игроков "Шальке-04", где тренер немцев Дэвид Вагнер разъяснил ситуацию по вингеру.

"Он работает индивидуально. Дело в том, что Евгений хочет поддерживать себя в форме и ищет новый клуб", - цитирует коуча твиттер Thomas T.

Ранее спортивный директор "кобальтовых" Йохен Шнайдер также подтвердил, что в услугах Евгения гельзенкирхенцы не заинтересованы и вингер занимается поисками нового клуба.

Украинца активно провожают в "Фенербахче", однако по информации местной прессы, руководство стамбульского клуба сомневается в трансфере Коноплянки.

В прошлом сезоне украинец принял участие в 21 матче команды во всех турнирах, забив единственный гол и сделав 2 ассиста.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также