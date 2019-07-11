Коноплянке негде тренироваться: "Шальке" не допускает к тренировкам с основной командой

Ведущий футболист сборной Украины Евгений Коноплянка не присутствовал на съемках общекомандного фото игроков "Шальке-04", где тренер немцев Дэвид Вагнер разъяснил ситуацию по вингеру.

"Он работает индивидуально. Дело в том, что Евгений хочет поддерживать себя в форме и ищет новый клуб", - цитирует коуча твиттер Thomas T.

Ранее спортивный директор "кобальтовых" Йохен Шнайдер также подтвердил, что в услугах Евгения гельзенкирхенцы не заинтересованы и вингер занимается поисками нового клуба.

Украинца активно провожают в "Фенербахче", однако по информации местной прессы, руководство стамбульского клуба сомневается в трансфере Коноплянки.

В прошлом сезоне украинец принял участие в 21 матче команды во всех турнирах, забив единственный гол и сделав 2 ассиста.