Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
США та Китай підпишуть торговельну угоду "досить скоро", – Трамп
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок удару російського FPV-дрона у Костянтинівці загинув цивільний

Чоловік їхав на мотоциклі на момент атаки.

Унаслідок удару російського FPV-дрона у Костянтинівці загинув цивільний
Костянтинівка
Фото: Донецька ОВА

У Костянтинівці Донецької області росіяни атакували FPV-дроном цивільного. Чоловік зазнав несумісних із життям травм.

Про це повідомив начальник МВА Сергій Горбунов.

"За попередніми даними, чоловік отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям, під час руху на мотоциклі. Вибуховою хвилею пошкоджений транспортний засіб", — ідеться у повідомленні.

Загиблого евакуювали поліцейські.
