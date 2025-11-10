Унаслідок удару російського FPV-дрона у Костянтинівці загинув цивільний

У Костянтинівці Донецької області росіяни атакували FPV-дроном цивільного. Чоловік зазнав несумісних із життям травм.
Про це повідомив начальник МВА Сергій Горбунов.
"За попередніми даними, чоловік отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям, під час руху на мотоциклі. Вибуховою хвилею пошкоджений транспортний засіб", — ідеться у повідомленні.
Загиблого евакуювали поліцейські.
- За минулу добу росіяни поранили двох жителів Донецької області. Всього за добу окупанти сім разів обстріляли населені пункти Донеччини.