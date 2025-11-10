Унаслідок удару російського FPV-дрона у Костянтинівці загинув цивільний

Чоловік їхав на мотоциклі на момент атаки.

У Костянтинівці Донецької області росіяни атакували FPV-дроном цивільного. Чоловік зазнав несумісних із життям травм.

Про це повідомив начальник МВА Сергій Горбунов.

"За попередніми даними, чоловік отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям, під час руху на мотоциклі. Вибуховою хвилею пошкоджений транспортний засіб", — ідеться у повідомленні.

Загиблого евакуювали поліцейські.