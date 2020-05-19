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Венецианская комиссия получила обращение Разумкова по законопроекту о всеукраинском референдуме

13 мая спикер парламента обратился с соответствующим запросом.

Венецианская комиссия получила обращение Разумкова по законопроекту о всеукраинском референдуме
Венецианская комиссия
Фото: unba.org.ua

Венецианская комиссия получила обращение спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова по законопроекту о всеукраинском референдуме.

Об этом сообщается на сайте Венецианской комиссии.

"13 мая 2020 года председатель Верховной Рады Украины обратился с запросом о мнении Венецианской комиссии по проекту закона Украины "О всеукраинском референдуме", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 марта на сайте парламента был опубликован законопроект "О всеукраинском референдуме". На всеукраинский референдум, согласно проекту, может выноситься одновременно не более трех вопросов. Результаты референдума не должен утверждать какой-либо государственный орган. Решение, принятое во время референдума, может быть изменено путем всеукраинского референдума не ранее чем через три года со дня его принятия.

16 мая Разумков сообщил, что письмо Венецианской комиссии было подписано 12 или 13 мая. Он выразил надежду, что парламент сможет рассмотреть законопроект в ближайшее время.

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