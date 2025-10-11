На Харківщині через російській обстріли постраждали троє цивільних

У Лозовій через детонацію гранати поранені троє людей, серед них — підліток.

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області. Внаслідок російських обстрілів постраждали троє людей.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У с. Симинівка Вовчанської громади через обстріли РФ постраждали 58-річна жінка і 56-річний чоловік. У Чугуєві постраждав 33-річний чоловік.

Внаслідок вибуху гранати у Лозовій постраждали 48-річний і 40-річний чоловіки та 17-річний хлопець.

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння БпЛА різних типів та pv-дрон.

В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, у Куп'янському районі пошкоджено складське приміщення.

В Чугуївському районі пошкоджено також цивільне підприємство.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 162 людини. Залишилися 52 людини. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 6993 людини.