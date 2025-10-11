Міністр енергетики за результатом інспекції доручила напрацювати механізми посилення захисту об’єктів генерації

Вона зазначила, що маємо забезпечити успішне проходження опалювального сезону.

Міністр енергетики України Світлана Гринчук з робочим візитом побувала на об’єктах енергетики, які зазнали уражень внаслідок російського терору.

Як зазначає відомство, міністр заслухала доповіді щодо ходу відновлення і доручила напрацювати механізми та технічні можливості посилення фізичного захисту об’єктів генерації.

«Пріоритети незмінні – посилити інженерний захист та протиповітряну оборону, збільшити резерв обладнання, скоротити термін аварійно-відновлювальних робіт. Працюємо над цим з міжнародними партнерами. Попри задум ворога, маємо забезпечити успішне проходження опалювального сезону», – зазначила Світлана Гринчук.

Очільниця Міненерго подякувала кожному енергетику та рятувальнику, усім, хто стоїть на захисті енергосистеми в ці надскладні часи. Подякувала всім українцям, які відповідально ставляться до споживання енергії.