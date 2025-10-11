Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Міністр енергетики за результатом інспекції доручила напрацювати механізми посилення захисту об’єктів генерації

Вона зазначила, що маємо забезпечити успішне проходження опалювального сезону.

Міністр енергетики за результатом інспекції доручила напрацювати механізми посилення захисту об’єктів генерації
Світлана Гринчук
Фото: Міненерго

Міністр енергетики України Світлана Гринчук з робочим візитом побувала на об’єктах енергетики, які зазнали уражень внаслідок російського терору. 

Як зазначає відомство, міністр заслухала доповіді щодо ходу відновлення і доручила напрацювати механізми та технічні можливості посилення фізичного захисту об’єктів генерації. 

«Пріоритети незмінні – посилити інженерний захист та протиповітряну оборону, збільшити резерв обладнання, скоротити термін аварійно-відновлювальних робіт. Працюємо над цим з міжнародними партнерами. Попри задум ворога, маємо забезпечити успішне проходження опалювального сезону», – зазначила Світлана Гринчук. 

Очільниця Міненерго подякувала кожному енергетику та рятувальнику, усім, хто стоїть на захисті енергосистеми в ці надскладні часи. Подякувала всім українцям, які відповідально ставляться до споживання енергії.
