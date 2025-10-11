Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Зимова кампанія України
Війна

На фронті від початку доби відбулося 160 боїв

Противник завдав 50 авіаційних ударів, скинувши 110 керованих авіабомб, здійснив 1785 ударів дронами-камікадзе та 3170 обстрілів позицій наших військ.

Фото: 93-тя ОМБр "Холодний Яр"

З початку доби на фронті відбулося 160 бойових зіткнень, повідомив Генштаб станом на 22:00. 

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири атаки російських загарбників. Ворог завдав двох авіаційних ударів, скинув п’ять керованих бомб, здійснив 133 обстріли, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 15 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Одрадного, Западного, Кутьківки та в напрямку Обухівки, Бологівки, Дворічанського і Колодязного.

На Куп’янському напрямку противник здійснив 12 атак на позиції наших військ у районах Куп’янська, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Степової Новоселівки. Дотепер триває три бойові зіткнення.

На Лиманському напрямку російські війська 13 разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Шандриголове, Дерилове, Колодязі, Копанки, Карпівка, Дробишеве, Торське та в напрямку населеного пункту Лиман. Два бойові зіткнення не вщухають дотепер.

На Слов’янському напрямку українські воїни сьогодні відбили п’ять ворожих наступів на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки й Дронівки.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка. Сили оборони дотепер відбивають ще дві атаки противника.

На Покровському напрямку ворог здійснив 46 спроб потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Шахове, Сухецьке, Мирноград, Червоний Лиман, Миролюбівка, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямку населеного пункту Покровськ. Дотепер тривають чотири бойові зіткнення.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 109 та поранили 63 окупанти, знешкодили чотири одиниці автомобільної техніки та 10 безпілотних літальних апаратів загарбників.

На Олександрівському напрямку ворог 28 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Соснівка, Новогригорівка та в напрямку Орестополя. Бої продовжуються в чотирьох локаціях.

На Оріхівському напрямку загарбницькі війська шість разів атакували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Кам’янське, Степове та в бік Приморського.

На Краматорському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках від початку доби ворог не проводив наступальних дій.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано.
