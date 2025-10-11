Головне за суботу, 11 жовтня: удар по храму в Костянтинівці, 160 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 160 бойових зіткнень, ворожі обстріли, телефонна розмова Зеленського з Трампом. Яким запам’ятається 1326-й день повномасштабної війни.

Росіяни завдали авіаудару по території храму у Костянтинівці Донецької області. Загинули двоє людей, ще п'ятеро поранені.

"Унаслідок чергового ворожого авіаудару по місту Костянтинівка загинули двоє мирних жителів. Ще четверо цивільних отримали поранення різного ступеня тяжкості", – повідомив начальник МВА Сергій Горбунов. Очільник ОВА Вадим Філашкін повідомив про п'ятьох поранених. За його словами, росіяни убили двох місцевих чоловіків 49 і 56 років.

Крім того, на місці удару поліція виявила 2-річного хлопчика. Він, на щастя, не постраждав, але поранення отримали його батько і дідусь. Дитина евакуйована до Краматорська.

За попередніми даними, ворог атакував авіаційною бомбою типу ФАБ-250. Вибух стався на території храму Іова Почаївського, де в момент удару перебували місцеві мешканці. Поранених оперативно доставили співробітники поліції до лікарні міста Дружківка.

"Унаслідок вибуху пошкоджено фасад Іова Почаївського храму Горлівської єпархії Української православної церкви", – написав Горбунов.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 11 жовтня відбулося 160 боїв.

На Покровському напрямку ворог здійснив 46 спроб потіснити наші підрозділи.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 11 жовтня – в новині.

Сьогодні, 11 жовтня, зранку далекобійні безпілотники СБУ уразили нафтопереробний завод у Башкортостані, що в Росії.

"Зранку далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «А» СБУ влаштували «бавовну» на нафтопереробному заводі "Башнафта-УНПЗ". Він розташований у місті Уфа (республіка Башкортостан), за 1400 кілометрів від України", – повідомили LB.ua джерела в СБУ.

Уфа є одним із найбільших нафтопереробних центрів РФ і забезпечує паливом та паливно-мастильними матеріалами збройні сили ворога.

Подробиці – в новині.

Президент України Володимир Зеленський телефоном поспілкувався із американським колегою Дональдом Трампом.

"Хороша розмова, дуже продуктивна. Я привітав Президента Трампа з успіхом й угодою для Близького Сходу, яку він реально забезпечив, і це сильний результат. І якщо вдається зупинити війну в тому регіоні, точно інші війни можуть бути зупинені, в тому числі й ця російська війна", – написав у телеграмі глава України.

Зеленський поінформував Трампа про російські удари по українській енергетиці і подякував за готовність підтримати нашу державу. Політики обговорили можливості посилити українську ППО і домовленості, які готують щодо цього.

Державна податкова служба закликає продавців техніки зупинити штучне підвищення цін на пристрої резервного живлення.

Про це написала в.о. голови ДПС Леся Карнаух у “Фейсбуці”. “Днями зустрічалася з представниками великих мереж, що працюють на ринку електроніки та техніки. Говорили про рівні та чесні правила гри, про прозорість у бізнесі й відповідальність перед суспільством. Останній блекаут став черговим випробуванням на міцність. І шкода, що гідно його пройти вистачає сил та совісті не всім”, – написала Леся Карнаух.

Вона розповіла, що впродовж дня отримала декілька тривожних дзвінків. В той час, як люди сиділи без електрики та води по 12-18 годин, а енергетики роблять все, щоб повернути світло в домівки, дехто вирішив підзаробити.

Докладніше – в новині.

Поліція та прикордонна служба Естонії тимчасово закрили пункт пропуску Саатсе-Саапа через незвично велику військову присутність на території Російської Федерації, пише ERR.

Зазначається, що цей крок був необхідним, щоб забезпечити безпеку мешканців Естонії та запобігти можливим інцидентам.

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!