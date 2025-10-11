Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни завдали авіадару по території храму в Костянтинівці. Є загиблі та поранені

Внаслідок вибуху пошкоджено фасад Іова Почаївського храму Горлівської єпархії Української православної церкви.

Росіяни завдали авіадару по території храму в Костянтинівці. Є загиблі та поранені
Наслідки російської атаки
Фото: Донецька ОВА

Росіяни завдали авіаудару по території храму у Костянтинівці Донецької області. Загинули двоє людей, ще п'ятеро – поранені. 

Про це повідомив начальник МВА Сергій Горбунов та очільник ОВА Вадим Філашкін. 

"Унаслідок чергового ворожого авіаудару по місту Костянтинівка загинули двоє мирних жителів. Ще четверо цивільних отримали поранення різного ступеня тяжкості", – розповів Горбунов. Філашін повідомив про п'ятьох поранених. За його словами, росіяни убили двох місцевих чоловіків 49 і 56 років.

Крім того, на місці удару поліція виявила 2-річного хлопчика. Він, на щастя, не постраждав, але поранення отримали його батько і дідусь. Дитина евакуйована до Краматорська.

Дитина на місці атаки РФ у Костянтинівці
Фото: Донецька ОВА
Дитина на місці атаки РФ у Костянтинівці

За попередніми даними, ворог атакував авіаційною бомбою типу ФАБ-250. Вибух стався на території храму Іова Почаївського, де в момент удару перебували місцеві мешканці. Поранених оперативно доставили співробітники поліції до лікарні міста Дружківка. 

"Внаслідок вибуху пошкоджено фасад Іова Почаївського храму Горлівської єпархії Української православної церкви", – написав Горбунов. 

Крім того, одна людина, яка постраждала від ще одного авіаційного удару керованою авіабомбою ФАБ-250, самостійно звернулася по медичну допомогу до лікарні Дружківки.

Наслідки російського удару
Фото: Костянтинівська МВА
Наслідки російського удару

Вибуховою хвилею пошкоджено дев’ять приватних будинків.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies