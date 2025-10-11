Росіяни завдали авіадару по території храму в Костянтинівці. Є загиблі та поранені

Росіяни завдали авіаудару по території храму у Костянтинівці Донецької області. Загинули двоє людей, ще п'ятеро – поранені.

Про це повідомив начальник МВА Сергій Горбунов та очільник ОВА Вадим Філашкін.

"Унаслідок чергового ворожого авіаудару по місту Костянтинівка загинули двоє мирних жителів. Ще четверо цивільних отримали поранення різного ступеня тяжкості", – розповів Горбунов. Філашін повідомив про п'ятьох поранених. За його словами, росіяни убили двох місцевих чоловіків 49 і 56 років.

Крім того, на місці удару поліція виявила 2-річного хлопчика. Він, на щастя, не постраждав, але поранення отримали його батько і дідусь. Дитина евакуйована до Краматорська.

Фото: Донецька ОВА Дитина на місці атаки РФ у Костянтинівці

За попередніми даними, ворог атакував авіаційною бомбою типу ФАБ-250. Вибух стався на території храму Іова Почаївського, де в момент удару перебували місцеві мешканці. Поранених оперативно доставили співробітники поліції до лікарні міста Дружківка.

"Внаслідок вибуху пошкоджено фасад Іова Почаївського храму Горлівської єпархії Української православної церкви", – написав Горбунов.

Крім того, одна людина, яка постраждала від ще одного авіаційного удару керованою авіабомбою ФАБ-250, самостійно звернулася по медичну допомогу до лікарні Дружківки.

Фото: Костянтинівська МВА Наслідки російського удару

Вибуховою хвилею пошкоджено дев’ять приватних будинків.