Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
ВідеоСьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
ГоловнаСуспільствоПодії

На Київщині ексголову сільради підозрюють у махінаціях із землями на суму понад 1,9 млн грн

Слідство встановило, що фігурант підробив документи для передачі громадянам земель на Білоцерківщині.

На Київщині ексголову сільради підозрюють у махінаціях із землями на суму понад 1,9 млн грн
ілюстративне фото
Фото: allkharkov.ua

На Київщині ексголову сільради підозрюють у махінаціях із землями на суму понад 1,9 млн грн, повідомляє поліція Київщини. 

Фігурант, обіймаючи посаду голови сільської ради одного із населених пунктів на Білоцерківщині, підробив документи для передачі земель громадянам. 

Зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі.

За даними слідства, упродовж осені 2020 року, 50-річний чоловік, підробив протокол поіменного голосування під час сесій та неодноразово підписував і видавав завідомо неправдиву документацію. Внаслідок цього, земельні ділянки на території Київщини, загальною площею понад 31 гектар, було передано у власність приватних осіб.

Таким чином, фігурант спричинив одній з громад на Білоцерківщині матеріальної шкоди на загальну вартість у 1 906 000 гривень.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies