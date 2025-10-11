Слідство встановило, що фігурант підробив документи для передачі громадянам земель на Білоцерківщині.

На Київщині ексголову сільради підозрюють у махінаціях із землями на суму понад 1,9 млн грн, повідомляє поліція Київщини.

Фігурант, обіймаючи посаду голови сільської ради одного із населених пунктів на Білоцерківщині, підробив документи для передачі земель громадянам.

Зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі.

За даними слідства, упродовж осені 2020 року, 50-річний чоловік, підробив протокол поіменного голосування під час сесій та неодноразово підписував і видавав завідомо неправдиву документацію. Внаслідок цього, земельні ділянки на території Київщини, загальною площею понад 31 гектар, було передано у власність приватних осіб.

Таким чином, фігурант спричинив одній з громад на Білоцерківщині матеріальної шкоди на загальну вартість у 1 906 000 гривень.