Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зимова кампанія України
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Росіяни атакували Дніпропетровщину ударними дронами

На місцях влучань виникли пожежі.

Росіяни атакували Дніпропетровщину ударними дронами
Фото: Сергій Лисак

Ввечері та вночі ворожа армія скерувала по Нікопольщині ударні дрони. Також ворог бив з важкої артилерії.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Павлоградському районі уранці 13 жовтня ворог спрямував БпЛА. Унаслідок атаки сталося займання на одному з об'єктів інфраструктури. Місцеві не постраждали.

Атака ворожого БПЛА сталася і по Покровській громаді Синельниківщини. Вогнем охопило авто. Минулося без жертв.

За інформацією ПвК, над областю захисники неба знищили 3 ворожі БпЛА. 
Теми: , ,
