Росіяни атакували Дніпропетровщину ударними дронами

Ввечері та вночі ворожа армія скерувала по Нікопольщині ударні дрони. Також ворог бив з важкої артилерії.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Павлоградському районі уранці 13 жовтня ворог спрямував БпЛА. Унаслідок атаки сталося займання на одному з об'єктів інфраструктури. Місцеві не постраждали.

Атака ворожого БПЛА сталася і по Покровській громаді Синельниківщини. Вогнем охопило авто. Минулося без жертв.

За інформацією ПвК, над областю захисники неба знищили 3 ворожі БпЛА.