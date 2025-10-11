Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Сьогодні відбувся комбінований обмін полоненими: Україна повернула 205 військових та цивільних
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Зимова кампанія України
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Війна

У Нікополі через атаку російського дрона загинула цивільна

Також постраждав 62-річний чоловік.

Фото: Сергій Лисак

У Нікополі Дніпропетровської області унаслідок атаки російського дрона загинула 23-річна жінка.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

"Трагедія сталася через ворожий удар FPV-дроном. Щирі співчуття рідним і близьким", — ідеться у повідомленні. 

Внаслідок повторної атаки безпілотниками постраждав 62-річний чоловік. Він на амбулаторному лікуванні.

Пошкоджені магазин, п'ятиповерхівка, інфраструктура.
