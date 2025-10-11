У Нікополі через атаку російського дрона загинула цивільна

Внаслідок повторної атаки безпілотниками постраждав 62-річний чоловік. Він на амбулаторному лікуванні.

"Трагедія сталася через ворожий удар FPV-дроном. Щирі співчуття рідним і близьким", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

