У Нікополі через атаку російського дрона загинула цивільна

У Нікополі Дніпропетровської області унаслідок атаки російського дрона загинула 23-річна жінка.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Трагедія сталася через ворожий удар FPV-дроном. Щирі співчуття рідним і близьким", — ідеться у повідомленні.
Внаслідок повторної атаки безпілотниками постраждав 62-річний чоловік. Він на амбулаторному лікуванні.
Пошкоджені магазин, п'ятиповерхівка, інфраструктура.
- У ніч на 10 жовтня ворог масовано атакував енергетику Дніпропетровщини БпЛА та ракетами. Над регіоном збили 60 безпілотників.