Унаслідок ворожої атаки по Запорізькому району постраждав цивільний

РФ упродовж доби завдала по Запорізькій області 755 ударів.

Унаслідок ворожої атаки по Запорізькому району постраждав цивільний
Фото: Іван Федоров

Чоловік отримав поранення внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району, загалом росіяни завдали 755 ударів по області упродовж доби. 

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 755 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області", — ідеться у повідомленні.

Війська РФ здійснили 8 авіаційних ударів по Григорівці, Веселянці, Приморському, Успенівці та Полтавці.

508 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Біленьке, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

3 обстріли з РСЗВ накрили Новоандріївку, Малу Токмачку та Полтавку.

236 артилерійських ударів завдано по території Червонодніпровки, Біленького, Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та автомобілів.
