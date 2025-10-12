Унаслідок ворожої атаки по Запорізькому району постраждав цивільний

Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та автомобілів.

236 артилерійських ударів завдано по території Червонодніпровки, Біленького, Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

3 обстріли з РСЗВ накрили Новоандріївку, Малу Токмачку та Полтавку.

Війська РФ здійснили 8 авіаційних ударів по Григорівці, Веселянці, Приморському, Успенівці та Полтавці.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 755 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області ", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Чоловік отримав поранення внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району, загалом росіяни завдали 755 ударів по області упродовж доби.

