Росіяни двічі атакували дронами бригаду обленерго на Чернігівщині. Є жертви (доповнено)

Два працівники загинули, ще троє отримали поранення

У Семенівській громаді Чернігівщини ворог атакував дроном бригаду ремонтників. Є загиблі та поранені.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. За інформацією поліції Чернігівщини, вранці, 11 жовтня, один поранений енергетик помер. Серед рятувальників втрат і травмованих немає.

"Увечері 10 жовтня на території Семенівської громади російський безпілотник поцілив у службовий автомобіль обленерго. Авто загорілось, а під час ліквідації наслідків стався повторний удар, який уразив інший автомобіль підприємства", — ідеться у повідомленні.

Фото: В'ячеслав Чаус

На місці події загинув один працівник, ще четверо отримали поранення, їх госпіталізували до лікарні.

Росіяни також обстріляли місцеву пожежну команду, яка прибула на допомогу.

Фото: В'ячеслав Чаус

За минулу добу російська армія била по Чернігівщині ударними безпілотниками. У цивільному секторі та на інфраструктурних обʼєктах виникли пожежі, пошкоджено авто.

Ворожі дрони завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури у Ніжинському районі, горіла покрівля виробничого цеху. Завдяки оперативним діям рятувальників вогонь було ліквідовано.

Зафіксовано влучання безпілотників у адмінбудівлю у Новгороді-Сіверському. Пожежу рятувальники оперативно локалізували та повністю ліквідували.