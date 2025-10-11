Росіяни двічі атакували дронами бригаду обленерго на Чернігівщині. Є жертви (доповнено)

У Семенівській громаді Чернігівщини ворог атакував дроном бригаду ремонтників. Є загиблі та поранені.
Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. За інформацією поліції Чернігівщини, вранці, 11 жовтня, один поранений енергетик помер. Серед рятувальників втрат і травмованих немає.
"Увечері 10 жовтня на території Семенівської громади російський безпілотник поцілив у службовий автомобіль обленерго. Авто загорілось, а під час ліквідації наслідків стався повторний удар, який уразив інший автомобіль підприємства", — ідеться у повідомленні.
На місці події загинув один працівник, ще четверо отримали поранення, їх госпіталізували до лікарні.
Росіяни також обстріляли місцеву пожежну команду, яка прибула на допомогу.
Ворожі дрони завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури у Ніжинському районі, горіла покрівля виробничого цеху. Завдяки оперативним діям рятувальників вогонь було ліквідовано.
Зафіксовано влучання безпілотників у адмінбудівлю у Новгороді-Сіверському. Пожежу рятувальники оперативно локалізували та повністю ліквідували.