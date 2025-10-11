Протягом дня агресор бив по трьох районах Дніпропетровщини, є загибла та поранені

Протягом дня агресор бив по трьох районах Дніпропетровщини, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Нікопольщину обстрілював з артилерії та цілив FPV-дронами. Потерпали райцентр, Марганецька, Мирівська, Покровська громади.

Є загибла. Також постраждав 62-річний чоловік і 37-річна жінка. Пошкоджені інфраструктура, спорткомплекс, багатоповерхівка, магазин, приватний будинок.

По Межівській та Маломихайлівській громадах, що на Синельниківщині, російська армія влучила БпЛА. Атакувала і Покровську громаду.

Постраждала 11-річна дівчинка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості. Зайнялися 2 приватні будинки. Пожежа виникла й на території сільгосппідприємства. Понівечені ще 2 оселі, знищені три господарські споруди.

По Зеленодольській громаді Криворізького району противник вгатив з артилерії. Побитий приватний будинок.

Вдень оборонці збили в області ще два безпілотники.