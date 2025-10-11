Генштаб: на фронті відбулося 234 боєзіткнення, найважче — на Покровському напрямку

Розпочалася 1 326-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 234 бойові зіткнення, ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Вчора противник завдав одного ракетного та 73 авіаційних ударів, застосував 32 ракети, скинув 155 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4171 обстріл, зокрема 98 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4575 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Запоріжжя, Залізничне Запорізької області, а також по місту Дніпро.

Вчора ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу та артилерійський засіб противника.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано 13 бойових зіткнень. Противник завдав чотири авіаційні удари, загалом скинув 16 керованих авіабомб та здійснив 144 артилерійські обстріли, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.

Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 26 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного, Кам’янки, Довгенького та в напрямку Кутьківки, Дворічанського, Одрадного, Бологівки, Колодязного.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано 12 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Петропавлівки, Богуславки та в напрямку Курилівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Новий Мир, Копанки, Дробишеве, Шандриголове, Карпівка, Рідкодуб, Дерилове, Середнє, Торське та в напрямку Ольгівки і Ставків.

На Слов’янському напрямку противник вісім разів атакував позиції Сил оборони у районах Дронівки, Ямполя та Григорівки.

Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби на Краматорському напрямку підрозділи росіян здійснили одну марну атаку в напрямку Віролюбівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 атаки в районах населених пунктів Плещіївка, Предтечине, Торецьк, Клебан-Бик, Русин Яр, Полтавка та в напрямку населеного пункту Бересток.

Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 72 атаки агресора в районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Затишок, Никанорівка, Родинське, Миролюбівка, Новоекономічне, Мирноград, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Новоукраїнка, Удачне, Червоний Лиман, Молодецьке, Горіхове, Філія та в напрямку Новопавлівки, Балагану.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 28 ворожих штурмів у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Олександроград, Січневе, Вербове, Нововасилівське, Толстой, Соснівка, Березове, Новогригорівка, Малинівка та Полтавка.

Фото: Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку минулої доби відбулося сім бойових зіткнень — окупанти намагалися просунутися вперед у районах Кам’янського, Степового та Плавнів.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили п’ять атак загарбників у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал агресора в тилу.

За минулу добу втрати російських загарбників склали 1 060 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, шість бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 219 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 18 крилатих ракет та 72 одиниці автомобільної техніки окупантів.