Міненерго: унаслідок ворожої атаки на Чернігівщині загинули двоє енергетиків

У Міненерго відреагували на загибель двох енергетиків унаслідок атаки російських дронів у Чернігівській області.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Міністерство енергетики України з глибоким сумом повідомляє про трагічну загибель двох працівників АТ "Чернігівобленерго", які стали жертвами цинічної атаки російських військ", — ідеться у повідомленні.

Як відомо, увечері 10 жовтня бригада енергетиків поверталася після відновлювальних робіт на Чернігівщині. На цей момент ворог атакував їх ударними дронами, ймовірно типу "Ланцет".

Після першого вибуху, коли енергетики кинулися допомагати своєму тяжко пораненому колезі, російські війська завдали повторного, цілеспрямованого удару.

"Ця тактика є свідомим воєнним злочином, спрямованим на вбивство цивільних фахівців — енергетиків. Внаслідок атаки водій-машиніст крана Анатолій Савченко, 1976 року народження, загинув на місці. Його колега, водій Руслан Дейнега, 1978 року народження, помер від отриманих поранень у лікарні. Лікарі боролися до останнього, але травми були несумісні з життям", — зазначають у Міненерго.

Також ще троє енергетиків зазнали поранень. Наразі вони госпіталізовані, їм надається вся необхідна допомога.

Ворог також обстріляв місцеву пожежну команду, яка прибула на місце трагедії.

"Це страшна трагедія для всієї великої родини українських енергетиків. Це терор у його найчистішому вигляді. Висловлюю найщиріші співчуття рідним, близьким та колегам загиблих. Ми ніколи не пробачимо і не забудемо", – заявила Міністр енергетики Світлана Гринчук.