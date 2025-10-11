Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Лозовій на Харківщині під час конфлікту чоловік кинув гранату. Один з двох поранених опонентів помер у лікарні

Правоохоронці затримали чоловіка, який кинув гранату.

ілюстративне фото: ручні осколкові гранати РГН і РГО
Фото: ukrmilitary.com

У Лозовій на Харківщині внаслідок підриву гранати двоє людей отримали поранення, один з них помер у лікарні. Про це повідомила журналістам речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна, передає Укрінформ.

“Увечері 10 жовтня в місті Лозова стався конфлікт між трьома чоловіками. Під час суперечки 48-річний чоловік дістав, ймовірно, гранату РГО, привів її в дію, від’єднавши запобіжну чеку, та кинув у бік опонентів. Унаслідок вибуху поранено 39-річного чоловіка та 17-річного хлопця. 39-річний постраждалий помер у лікарні”, – розповіла Чиріна.

За її інформацією, правоохоронці затримали чоловіка, який підірвав гранату.

Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
