На Одещині затримали чоловіків, які намагалися потрапити до Молдови, переодягнувшись військовими

За це вони заплатили організатору від 10 до 12 тис. доларів США з кожного на криптогаманець.

У Одеській області військовослужбовці Подільського загону затримали п’ятьох мешканців різних регіонів України, які прямували в напрямку придністровського сегменту українсько-молдовського кордону.

Про це розповіли у ДПСУ.

Встановили, що чоловіки керувалися вказівками організатора – адміна одного з телеграм-каналів. Той порадив незаконно перетинати українсько-молдовський кордон в Подільському районі Одеської області.

Також за його рекомендаціями, аби бути менш помітними, вони придбали військове обмундирування: камуфляж, берці та рюкзаки.

За організацію незаконного переправлення до сусідньої Молдови адміністратор отримав від 10 до 12 тис. доларів США з кожного клієнта на криптогаманець.

На мешканців Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Житомирської та Кіровоградської областей склали протоколи про вчинення ними адмінправопорушення за ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Справи направили до суду.